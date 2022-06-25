Повідомлення в соцмережах зірвало спецоперацію ЗСУ в Сєвєродонецьку – Міноборони

Збройні сили України не змогли завершити спецоперацію в Сєвєродонецьку Луганської області через повідомлення у соціальних мережах.

Про це 25 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, передає NNS.

У Міноборони зазначили, що під час здійснення військових операцій паралельно організовуються декілька задач. Всі вони повинні здійснюватися таємно.

Повідомляти про успіхи чи невдачі можна лише після офіційних заяв оборонного відомства чи Генерального штабу Збройних сил.

“Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції — як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане”, заявила чиновниця.

За словами Маляр, українцям не варто розголошувати плани військових у соцмережах.

Нагадаємо, керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що російська армія кинула всі резерви, щоб окупувати всю Луганську область вже найближчим часом. Не виключалося, що українська армія відійде на нові більш укріплені позиції з Сєвєродонецької промзони, бо там окупанти вже зруйнували багато захисних споруд.

Згодом фронтовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Збройні сили України вийшли з промзони Сєвєродонецька без втрат. У Міністерстві оборони закликали журналістів та політиків не поширювати інформацію про місця перебування підрозділів ЗСУ.