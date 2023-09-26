Коли почне курсувати новий потяг між Україною і Польщею – з’явилась дата запуску маршруту

У розкладі польської залізниці з’явилась дата, коли стартує новий потяг між Україною і Польщею. Він курсуватиме маршрутом Рава-Руська-Варшава.

Новий поїзд почне перевезення пасажирів з 15 жовтня. Але продаж квитків на нього поки що не доступний Який буде графік руху, НСН повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Згідно з розкладом на сайті польської залізниці, із Рави-Руської поїзд відправлятиметься об 11:00 і прибуватиме до Варшави (станція Варшава Всходня) о 17:29. Тривалість подорожі – 7,5 годин. Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Люблін.

Із польської столиці поїзд відправлятиметься о 21:45. До прикордонної станції на Львівщині прибуватиме через 6,5 годин – о 5:15.

Потяги курсуватимуть щоденно. Передбачається, що за один рейс перевозитимуть до 240 пасажирів.

Перевізником на маршруті буде приватна кампанія SKPL.

На початку літа цей перевізник отримав дозвіл польської сторони на виконання рейсів на маршруті Варшава Всходня – Гребенне на кордоні з Україно і далі до станції Рава-Руська у Львівській області.

Поїзд курсуватиме по новій колії європейського стандарту на ділянці 8,4 км, яку проклали від польського кордону. Також відреставрований вокзал на станції “Рава-Руська”.

Водночас, МВС Польщі ще має погодити запуск потяга “Варшава-Рава-Руська”, повідомляє польське видання RMF. Залишається невирішеним питання прикордонного контролю на цій лінії.

Про запуск нового поїзда Рава-Руська-Варшава восени заявляли раніше в “Укрзалізниці“.

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