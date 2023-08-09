В Україні аномально поменшало пенсіонерів – в чому причина

В Україні аномально скоротилась кількість пенсіонерів. Де наразі чисельність пенсіонерів найбільша.

За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб, що складає майже половину від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду, передає НСН.

“За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни і майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей”, йдеться у повідомленні.

Як припускають в Опендатабот, аномальність цієї цифри пов’язання з розширенням статистичної бази.

“Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області”, йдеться в повідомленні.

Загалом, як нагадують в Опендатабот, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.

Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині — 886 тисяч, на другому місці Київ — 750 тисяч та замикає трійцю Харківщина — 725 тисяч.

За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.

У яких регіонах отримують найвищі середні пенсії

Станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн — близько 145 доларів. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум складає 2 589 грн.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. В Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).

У 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві — середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Мешканці Тернопільської області мають найменші середні пенсії – 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша пенсія у Києві — 7190,4 грн, на третину вища за середню виплату по Україні.

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