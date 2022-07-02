Орки побили і замінували собаку. Пес на кличку Лис був знайдений під Макаровом.

Історію песика розповіли на сторінці “ЗооПатруль”, передає NNS

“Лиса знайшли під Макаровом. Він лежав у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягти, але їм пощастило помітити, що песик був замінований”, розповідають рятівники тварин.

Від смерті собаку врятувало те, що він не міг ходити. Скільки він там пролежав – незрозуміло. Сапери його розмінували і передали ЗооПатрулю.

“Лис дуже довірливий, хоча і лякливий. В реабілітаційному центрі його називають – миротворець, адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт”, розповідають волонтери.

Є надія, що травмовані лапи пса можуть хоч частково відновитися. Але він потребує тривалої реабілітації.

Щоб допомогти одужати Лису та іншим тваринам, зоорятівники збирають кошти. Реквізити та номер картки можна дізнатися за посиланням.