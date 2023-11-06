Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)

У ніч проти 6 листопада російські окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами. Є влучання і поранені.

Сили оборони півдня розповіли про подробиці атаки, передає НСН.

По Одесі вдарив імовірно “Оніксом” і “Іскандером-М”. Вилучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно, йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

У будівлі музею пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки. Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми “привітали” нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч, написав він.

Крім того, окупанти спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Одеси. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям

Зазначається, що пожежу було оперативно ліквідовано. 5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.

Крім того, вночі ворог також спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Також окупанти випустили по Миколаївщині ракету Х-59, але її знищено силами протиповітряної оборони.

За повідомленням Повітряних сил, із 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада 2023 року окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

Було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму.

Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59, йдеться у повідомленні.

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