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Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)

Журналіст
Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)2
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У ніч проти 6 листопада російські окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами. Є влучання і поранені.

Сили оборони півдня розповіли про подробиці атаки, передає НСН.

По Одесі вдарив імовірно “Оніксом” і “Іскандером-М”. Вилучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно, йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

У будівлі музею пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки. Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми “привітали” нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч, написав він.

музей в Одесі пошкоджено через російські обстріли5

музей в Одесі пошкоджено через російські обстріли4

музей в Одесі пошкоджено через російські обстріли3

музей в Одесі пошкоджено через російські обстріли2

музей в Одесі пошкоджено через російські обстріли1

музей в Одесі пошкоджено через російські обстріли

Крім того, окупанти спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Одеси. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям

Зазначається, що пожежу було оперативно ліквідовано. 5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.

Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)7

Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)6

Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)5

Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)4

Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)3

Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)1

Вночі окупанти вдарили по півдню України ракетами та дронами – що відомо (фото)

Крім того, вночі ворог також спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Також окупанти випустили по Миколаївщині ракету Х-59, але її знищено силами протиповітряної оборони.

За повідомленням Повітряних сил, із 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада 2023 року окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

Було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму.

Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59, йдеться у повідомленні.

знищено 6.11.23

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