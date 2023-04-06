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Україна
Тег:
Війна
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Нова терористична тактика РФ: загарбники прив’язують до БПЛА розривні гранати

Журналіст
тактика РФ
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Нова терористична тактика РФ – окупанти, не маючи успіхів на суходолі, останнім часом все більше використовують авіацію та безпілотники.

До того ж загарбники прив’язують до БПЛА розривні гранати.

Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного штабу Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на “Обозреватель“.

За її словами, розривними гранатами з безпілотників окупанти намагаються вразити скупчення людей. Зокрема місця, де українцям роздають гуманітарну допомогу.

“Це класична ознака тероризму, бо інших цілей це не має. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях”,наголосила Гуменюк.

новини україни

Наталія Гуменюк

Вона вважає, що така тактика військових країни-агресора – це крок відчаю. Водночас додала, що українські воїни знають, як відповідати на такі дії окупантів.

“Але зауважу – коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо на неї протидію”, підсумувала Гуменюк.

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