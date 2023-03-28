Окупанти змінили тактику і більше використовують авіацію для атак – Гуменюк

Росія може завдати по Україні точкові ракетні удари. Проте зараз ворог, зокрема на півдні, більше використовує авіацію для атак

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, передає НСН

Вона зазначила, що наразі погода на півдні погіршується. Тому ворог вимушений зменшувати корабельне угруповування у Чорному морі. За її словами, в акваторії на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів РФ, серед яких один підводний ракетоносій з 4 “Калібрами”.

“Це говорить про те, що ракетний удар ймовірний, але не може бути такого масованого ракетного удару або готовності до якоїсь надзвичайної ракетної атаки. Можуть бути застосовані точкові удари”, – заявила речниця.

Гуменюк зазначила, що останніми днями окупанти на півдні змінили тактику ракетного терору і більше використовують авіацію для завдання ударів.

Окупанти більше використовують авіацію для атак

“Більше ставки наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії. За аналізом попередніх двох діб, ми бачимо, що ворог активізував на нашому південному напрямку, зокрема у Херсонській області, в районі Берислава, активізував використання авіації і керованих авіаційних бомб”, – сказала Гуменюк.

Речниця додала, що є позитивні результати роботи ППО, тому захисники неба можуть збивати авіаційні ракети.

Як відомо, в ніч на 28 березня Росія атакувала Україну дронами-камідзе. Сили ППО збили 14 з 15 ворожих “Шахедів”.

У напрямку Києва ворог випустив 12 безпілотників. У небі над столицею знищили всі ворожі цілі. Проте уламки дрона впали на магазин у Святошинському районі міста.

Крім того, що один дрон атакував підприємство у Дніпрі, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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