Росія атакувала Україну «шахедами» та керованими авіабомбами вночі – все, що відомо

Росія атакувала Україну «шахедами» та керованими авіаційними бомбами в ніч на вівторок 28 березня, передає НСН, посилаючись на Командування повітряних сил та Генштаб ЗСУ.

У Командуванні повітряних сил зазначають, що атака дронів здійснювалася з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіабомбами.

За інформацію Повітряного командування, загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БПЛА «Гранат-4» та дві КАБ. Силами оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БПЛА Shahed-136/131 та один розвідувальний БПЛА «Гранат-4».

У Генштабу трохи інші цифри. Тут повідомляють, що вночі для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136».14 з них знищено нашими захисниками.

Відео збиття ворожого дрону Повітряними силами оприлюднено командуванням:

Росія атакувала Україну «шахедами»: ситуація на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині вiйськовi з повiтряного командування “Схiд” знищили два безпiлотники

Ще один поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв.

Кiлька годин рятувальники приборкували полум’я. Загоряння вже загасили.

Київщина

На Київщині, згідно з останніми даними, влучань не було, але уламки збитого безпілотника накоїли лиха. Виникла пожежа у Святошинському районі столиці.

У ніч на 28 березня внаслідок ворожої атаки в 3-поверховому адміністративному будинку сталася руйнація будівельних конструкцій на площі 200 кв.м., – повідомляє ДСНС Києва

Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих.

Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено ворожих 12 БПЛА цього типу!», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА

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