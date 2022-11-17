Норми використання ГМО – що передбачає новий законопроєкт

ГМО: Верховна Рада ухвала за основу законопроєкт про державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів.

Як передає NNS, 16 листопада у першому читанні Верховною Радою України прийнято урядовий законопроект «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки» (№ 5839 від 05.08.2021).

Він передбачає системний та комплексний перегляд існуючого державного регулювання в сфері поводження з ГМО, забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за використанням генетично модифікованих організмів і обігом генетично модифікованої продукції, а також сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу, імплементації відповідних правових актів.

Основні положення законопроєкту:

розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;

удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнього природного середовища;

запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО;

удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності;

посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Очікується, що прийнятий Закон матиме позитивний вплив на ринкове середовище, створить прозорі правила ведення бізнесу та посилить державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції.

Крім того, дозволить досягти системної сумісності законодавства України із законодавством ЄС у сфері поводження з ГМО.

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