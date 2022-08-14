13 серпня в окупованому Криму росіяни затримали свого ж терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов’янська у 2014 році.

Про це NNS дізнався з повідомлення ТСН.

Російські ЗМІ пишуть, що Гіркін намагався потрапити на “Херсонський фронт” добровольцем за паспортом прикриття на ім’я Сергія Рунова, яке він використовував під час роботи в спецслужбах.

Антивоєнний канал “Сіяч вітру” опублікував фото Гіркіна та його паспорта на ім’я Сергія Рунова.

Наразі офіційного підтвердження інциденту немає.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі “Фейгін Live” 13 серпня повідомив, що за деякими даними, які потребують перевірки, Гіркіна нібито вже відпустили і пропустили воювати в Херсонську область.