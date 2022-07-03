НАФТОГАЗ звернувся до своїх клієнтів щодо передачі показання лічильників

Газопостачальна компанія НАФТОГАЗ звернулася до своїх клієнтів щодо передачі показання лічильників газу.

Про це NNS дізнався з повідомлення НАФТОГАЗУ у Телеграмі.

Постачальник газу закликає передати дані до 5 липня, щоб у квитанціях було нараховано правильні обсяги спожитого газу.

Правильний час для передачі показників лічильників – з 1 по 5 число щомісяця, зазначили у компанії.

«Передавати свідчення потрібно вашому оператору ГРМ (облгазу). Співробітники саме цих компаній приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо», розповіли у НАФТОГАЗІ.

Надіслати дані можна на сайті або в чат-боті облгазу, а також зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Далі НАФТОГАЗ, як постачальник газу, використовує дані від операторів ГРМ для формування рахунків споживачам. Такої процедури вимагає законодавство.

Якщо клієнт не передав своєчасно показання, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні обсяги споживання відповідно до Кодексу ГРМ. Найімовірніше, ця плата буде значно вищою за реальний обсяг споживання газу. Тому краще все ж таки не нехтувати правилами, а передавати показання лічильника вчасно.

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