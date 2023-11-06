На вершкове масло злетіли ціни – скільки коштує зараз

В Україні на вершкове масло стрімко зростає ціна, на світових ринках спостерігається така сама тенденція.

Про це повідомляє НСН із посиланням на Інфагро.

Вартість масла на світових ринках зростає, але не так швидко і суттєво, як в Україні.

Споживання масла в Україні зросло, але й виробництво швидше за все знаходиться приблизно на рівні минулого року, водночас експорт суттєво впав.

Спрогнозувати подальші зміни на світовому ринку масла зараз ніхто не може. Наприкінці осені не виключено і зниження цін.

Виробники можуть продовжити піднімати ціни, хоча зрозуміло, що наслідки такої цінової політики негативно вплинуть на обсяги продажу.

Які ціни на вершкове масло зараз

Зазначимо, що зараз ціна на вершкове масло демократичних брендів стартує від 54 гривень за 200 грн.

Якщо говорити про “Яготинське” жирністю 73% – то станом на 6 листопада 2023 року його можна купити за 76.70 гривень за 180 грамів в АТБ.

У Варусі за це масло треба віддати 68.20 гривень, тут до 11 листопада діє знижка.

У Сільпо ціна сягає 76.99 гривень на 180-грамову пачку “Яготинського” масла. Така ж ціна і у Новусі.

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