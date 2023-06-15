Після спаду води на Нововоронцовщині виявляють все більше історичних знахідок не тільки часів Другої світової війни, але і царського періоду.

Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на слова начальника Нововоронцовської селищної військової адміністрація Андрія Селецького, передає НСН з посиланням на видання «Мост».

За словами Селецького, громада вже декілька разів зверталась до фахівців за допомогою у розмінуванні знахідок, які винесло на берег. Так, були виявлені міни часів як теперішньої війни, так і періоду Другої світової.

Наприкінці 1943 року Дніпро був ареною великої битви, тож тепер військові шоломи та черепи тих часів опинились на поверхні мулу, що залишився після спаду води.

Селецький сподівається, що громаді вдасться створити місцевий музей з усіх знахідок.

«Ми маємо унікальну можливість зануритися в нашу історію, каже він, — і зобов’язані переконатися, що люди не крадуть і не продають виявлені артефакти».

З цими словами він бере зі столу пару срібних покритих багаторічною грязюкою ложок царських часів, і великий ключ, який, здається, міг би підійти до піратської скрині зі скарбами.

В свою чергу у Херсонській обласній військовій адміністрації пояснили, що робити, якщо ви знайшли історичні артефакти після підриву Каховської ГЕС.

«Історичні артефакти, які знаходилися в недосліджених курганах Херсонщини, через підрив Каховської ГЕС російськими військовими, на разі вимиваються із землі й потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря. Допоможіть зберегти культурну спадщину України та пам’ятки археології Херсонщини», пише ОВА.

Якщо ви знайшли історичні артефакти – прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку.

Контактний номер телефону музею: 066 35 51 407.

Вода надалі відходить від міст, селищ та сіл Херсонщини. Наразі середній рівень підтоплення становить 1,93 метра.

На правому березі затоплено 1919 житлових будинків у 26 населених пунктах. Як тільки вода відходить від осель людей, там одразу розпочинаються відновлювальні роботи.

Яка ситуація в громадах Херсонщини – у відео

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