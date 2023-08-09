На Херсонщині знищили окупантів, які запускали дрони з Олешок (відео)

На Херсонщині знищили ворога, який запускав дрони з Олешок на деокуповану територію.

Як передає НСН, відповідне відео у Фейсбуці оприлюднило управління Національної поліції в Херсонській області.

«Окупанти вирішили, що з даху будинку в Олешках можна спокійно запускати дрони в напрямку деокупованих територій. Однак із цим не погодилися бійці херсонського КОРДу», йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцейські у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України за допомогою FPV-дрона довели протилежне. Результат – кілька знищених ворогів і безпечніше небо.

Ситуація у регіоні

За минулу добу росіяни здійснили 66 обстрілів Херсонщини, випустивши 365 снарядів із мінометів, артилерії, «Градів», танків, дронів та авіації. російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію двоє людей зазнали поранень, розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

Раніше ми повідомляли, що окупанти заявляли про начебто відведення військ з Каховки. Таким чином росіяни намагаються виявляти проукраїнськи налаштованих громадян.

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