На Яворівському полігоні двоє військових і лікарка шпигували для рф (фото, відео)

Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу Головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як ГРУ) на Яворівському полігоні у Львівській області. Затримано двох українських військових та лікарку.

Про це повідомляється на сайті СБУ, передає НСН.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку росії.

У СБУ зазначають, що кожен з них мав свою «лінію» розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери.

Контррозвідка встановила, що один із затриманих регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, за інформацією СБУ, він намагався збирати відомості про результати міжнародної військової співпраці Сил оборони.

Ще один учасник агентури ГРУ намагався передати своєму «куратору» відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

Інший поплічник окупантів — посадовець навчального підрозділу українських військ. Він «зливав» воєнній розвідці рф інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх затриманих. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

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