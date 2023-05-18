Названо 9 причин, з яких можуть відмовити в субсидії

На допомогу з оплати комунальних послуг можуть претендувати українці, які через низький дохід змушені витрачати на це більше 15% прибутку. Але є випадки, коли можуть відмовити в субсидії.

Як передає НСН, про це інформує Міністерство соціальної політики України.

Є дев’ять основних причин, чому можуть відмовити в отриманні субсидії:

загальна площа житла більша за 130 кв. м для квартир та 230 кв. м для індивідуальних будинків;

член родини чи домогосподарства зробив грошову операцію (наприклад, купівлю) на суму понад 50 тис грн.;

член родини чи домогосподарства або член родини такої людини володіє більш ніж одним житлом;

член родини чи домогосподарства має 100 тис. грн на рахунку;

у власності є авто, якому менше п’яти років, чи кілька машин менш ніж 15-річної давнини випуску;

у родині чи домогосподарсті є повнолітні учасники, які не працюють і не навчаються чи не є отримувачами соцдопомоги;

громадянин не повернув надміру перераховану субсидію;

при наявності боргів за житлово-комунальні послуги;

за наявності серед членів родини чи домогосподарства боржників за аліментами.

Влітку середня сума субсидії cкладає 350−400 гривень

Кількість домогосподарств, які отримують допомогу на оплату комуналки у вигляді субсидії, цього року становила 2,2 мільйонів. Середні суми, що виділяються на домогосподарство в зимовий період, становлять 1,5 тисяч гривень, а в сезон, що не опалюється, 350−400 гривень

В травні українцям перерахують розмір житлової субсидії. Це пов’язано з тим, що опалювальний сезон, який тривав з 16 жовтня до 15 квітня, закінчився та витрати на комунальні послуги скоротилися.

Якщо ваші дані про майновий стан чи склад сім’ї не змінилися, то повторно звертатися за субсидією не потрібно. Але якщо зміни відбулися, одержувачі субсидії повинні протягом 30 днів надати інформацію до місцевих органів Пенсійного Фонду.

Які доходи громадян не враховуються при призначенні субсидій

частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

аліменти, отримані на дітей;

сплачені аліменти (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

доходи від розміщення депозитів;

оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

допомога громадських та благодійних організацій;

допомога на поховання;

одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації;

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

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