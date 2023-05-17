Чи можлива затримка пенсій? Надходження до Пенсійного фонду значно скоротились

В Україні скоротилися надходження до Пенсійного фонду. Стало відомо, чи почнеться через це затримка пенсій.

Як передає НСН, очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев впевнений, що незважаючи на негативні обставини, графік виплат пенсій не постраждає і затримок з виплатами не буде.

Надходження скоротилися, але гроші на пенсії є

За словами Гетманцева, у квітні відбулося значне скорочення надходжень до Пенсійного фонду, які фінансуються з Єдиного соціального внеску.

Недобір за квітень становить 3,9 мільярдів гривень. Проте завдяки запасу міцності, накопиченому за попередні місяці, гроші в ПФУ є.

Так, за підсумком перших чотирьох місяців поточного року (із січня по квітень) перевиконання надходжень до ПФУ становить 12,4% (+14,2 мільярдів гривень). А порівняно з аналогічним періодом минулого року власні доходи ПФУ зросли на 21,7% (+24,7 мільярдів гривень).

Тому, пенсіонерам не варто непокоїтись щодо можливої затримки пенсії – усе фінансуватимуть за графіком.

Загальний дохід ПФУ за 4 місяці становив 249,5 мільярдів гривень. Ця сума включає:

власні доходи Пенсійного фонду — 138,4 млрд грн;

дотацію з державного бюджету на виплату пенсій — 82,9 млрд грн. Це на 42,4% більше, ніж було дотовано торік;

кошти для виплати субсидій на оплату комуналки — 19,7 млрд грн;

кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 8,5 млрд грн.

В 2023 році власні надходження у ПФУ зростуть

При цьому зростання власних надходжень Пенсійного фонду відбувається завдяки двом чинникам:

збільшенню фонду оплати праці військових. Їхні зарплати є потужним джерелом податкових надходжень і, зокрема, ЄСВ;

відновленню ринку праці, а відтак і зростанню податкових надходжень від бізнесу.

Відповідно до прогнозів НБУ, у поточному році податкові надходження від зарплат українців зростатимуть. Нацбанк прогнозує зростання номінальної зарплати на 22% (торік вона виросла тільки на 6%).

Крім того, експерти також прогнозують невелике пожвавлення на ринку праці. Офіційний рівень безробіття скоротиться до 18% (торік він становив 21%).

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