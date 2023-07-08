Окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС – ГУР

Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції. Наразі туди доставляють міни та вибухові речовини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає НСН.

Там зазначили, що в технічних приміщеннях та в машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого це боєприпаси радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200. Всі вони є протипіхотними осколковими мінами направленої дії.

Ситуація на ЗАЕС

Керівник ГУР МО Кирило Буданов попередив, що росіяни замінували охолоджувач на захопленій Запорізькій АЕС. Також, за його словами, росія розмістила вибухівку поблизу чотирьох енергоблоків із шести.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська розвідка та Служба безпеки України отримали інформацію про можливий терористичний акт із боку росії на ЗАЕС із викидом радіації.

Уже 4 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку, нібито станцію обстріляли українські військові. Зеленський закликав світ відреагувати на загрозу провокації, яку можуть вчинити росіяни на ЗАЕС.

За даними розвідки України, окупаційний контингент поступово залишає територію ЗАЕС. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «росатому», які керували діями росіян. Це може свідчити про продовження ними підготовки до здійснення теракту на території станції, кажуть розвідники.

Через потенційну загрозу в країні розгорнули роботу штабів, до яких увійшли енергетики, надзвичайники, поліціянти й медики.

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, показали на даху окупованої ЗАЕС невідомі об’єкти, про які повідомляв Генштаб ЗСУ.

Водночас у МАГАТЕ повідомляли, що під час останніх інспекцій на Запорізькій АЕС не виявили мінувань, пізніше фахівці отримали більше доступу до приміщень станції для додаткових перевірок. А втім, потрапити на дахи будівель їм досі не вдалося.

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