Квиток на потяг Київ-Варшава можна купити лише з Дія.Підписом

Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ-Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом.

Про це повідомив у Телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

«УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ – Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом», ідеться в повідомленні.

Як пояснив Федоров, верифікація акаунта через Дію підтвердить, що покупець – реальна людина. Тож якщо з акаунта масово купуватимуть та повертатимуть квитки, після перевірки він буде заблокований.

Крім того, через застосунок Укрзалізниці можна буде й повернути міжнародні квитки, які раніше потрібно було особисто привозити до кас залізничного вокзалу і писати заяву.

«Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд», зауважив Федоров.

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