Вперше за 18 років сьогодні рушив потяг до Варшави через Львів і Франківськ (фото, відео)

Вперше за 18 років запустили потяг до Варшави через Львів і Івано-Франківськ відправленням із Коломиї. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає НСН.

Маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська.

До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.

На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і можуть доїхати до Любліна або Варшави.

Коломия-Рава Руська, Рава-Руська – Варшава – розклад

За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу.

«У березні за дорученням Президента України Володимира Зеленського розпочали реалізацію проєкту із запуску нового поїзда до Варшави через Рава-Руську. І сьогодні ми запускаємо цей поїзд. Розвиток комфортних пересадкових маршрутів дозволяє збільшувати пропозицію. Ефективність такої логістики довів маршрут Київ — Хелм — Варшава, який має майже 100% населеність. Сподіваємося, що нові поїзди Львів — Рава-Руська — Варшава не будуть винятком. На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп — Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль — Берлін», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість — від 1188 гривень.

Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.

Вперше за 18 років сьогодні рушив потяг до Варшави через Львів: відео

Після 18 років перерви зі Львова до Варшави вирушив перший потяг, – прокоментував подію голова Львівської ОВА Максим Козицький

Він оприлюднив відео з потягу.

Ще новини України: Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд до Варшави – скільки коштують квитки