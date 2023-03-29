Контрнаступ ЗСУ – Резніков назвав дату початку і напрямки

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз готується контрнаступ ЗСУ, який має розпочатись протягом квітня-травня.

Про це очільник Міноборони розповів у інтерв’ю ERR, передає НСН з посиланням на ТСН.

Резніков відповів на запитання, коли на фронті з’являться передані західними союзниками бойові танки Leopard, сказавши, що ці машини можна буде побачити “у контратаці за рішенням нашого Генштабу”.

“Вже (контрнаступ – ред.) планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх (танки – ред.) побачимо”, розповів міністр оборони.

Він також анонсував цього року дуже позитивні зміни для України.

Резніков переконаний, що українські захисники продовжать звільняти окуповані території, як це було у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, до України вже надійшли танки Leopard він Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

Додамо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

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