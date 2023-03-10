Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав терміни, коли розпочнеться український контрнаступ.

За його слова це станеться через два місяці. Про це заявив інтерв’ю La Stampa, передає НСН.

«Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці. Ми реорганізовуватимемося протягом наступних двох місяців», заявив Подоляк, додавши, що для цього Україні потрібні ракети великої дальності та збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Він зазначив, що росія зосередила у Бахмуті більшу частину свого підготовленого військового персоналу, а також найбільш боєздатні приватні компанії.

«Для них важливо рухатися у цьому напрямі. Тому ми маємо дві мети: максимально скоротити їхній боєздатний особовий склад і затиснути їх у кількох виснажливих ключових боях, зірвати їх наступ і зосередити наші ресурси в іншому місці для весняного контрнаступу. Тому сьогодні Бахмут є цілком ефективним, навіть перевершує свої ключові завдання», сказав радник керівника ОП.

За словами Подоляка, росія втрачає у 5-7 разів більше військових, ніж Україна: за сім місяців у Бахмуті налічують близько 40 тисяч убитих та поранених окупантів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков нещодавно підтвердив, що зараз триває підготовка до українського контрнаступу.

США очікують, що Україна зможе розпочати контрнаступ навесні.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що з середини до кінця весни в Україні будуть вирішальні бої.

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