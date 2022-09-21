Коли в Україні з’являться мобілізовані росіяни – прогноз експерта

Військовий експерт Михайло Притула повідомив, коли в Україні можуть з’явитися мобілізовані росіяни.

Про це він сказав в ефірі Еспресо, передає NNS з посиланням на УНІАН.

На його думку мобілізовані росіяни прибудуть на війну десь за три тижні, а на формування умовного полку піде близько двох днів.

“Росіяни не будуть готувати мобілізованих. Ми бачимо на фотографіях військовополонених речові мішки 1945 року з прив’язними на ремінцях плащ-палатками – брезентова ряднина розміром 1,5 на 1,5 метра, в якій треба жити. З усім цим, з каскою вони йдуть у бій, так, як бійці Червоної Армії у 1945 році. Це все, що їм дається. Більше нічого не треба. Пляшка, лопатка – це вся амуніція, бо довго жити їм на полі бою не треба, відповідно і готувати їх там ніхто не буде”, пояснив він.

За словами Притули, росії потрібно близько тижня, щоб обмундирувати, екіпірувати, підписати документи з новими мобілізованими.

“Для того, щоб відмобілізувати, наприклад, полк в тисячу осіб достатньо оргядра у кількості 5-6 осіб і вони це зроблять за буквально 2 дні. Це процеси, які навчені люди роблять швидко. Обмундирувати, екіпірувати, підписати документи – на все це піде тиждень. Ще тиждень -10 днів доставка полку ешелонами з Далекого Сходу. А далі пішки будуть йти до передка, плюс бюрократія. Десь три тижні потрібно, щоб відмобілізувати більш-менш значиму силу і кинути її в бій”, підсумував експерт.

Нагадаємо, зранку 21 вересня путін у своєму зверненні оголосив часткову мобілізацію у росії. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил рф, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони рф шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

Мобілізація у росії – реакція на заяву путіна у рф і світі