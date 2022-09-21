Мобілізація у росії: як реагує світ, Україна та рф на заяву путіна щодо часткової мобілізації.

Про це пише Громадське, передає NNS.

Реакція в рф

Російський рух «Весна», який називає себе молодіжним демократичним рухом, оголосив про збори людей на акції протесту в низці міст під назвою «Ні могилізації!»

Місця проведення акції вже оголосили у містах Далекого Сходу, Сибіру та Уралу. Про акції в центральній частині росії, Москві та Петербурзі обіцяють оголосити пізніше.

«Якщо вашого міста немає у списку — виходьте на центральну площу», закликають організатори.

⚡Нет могилизации! Места проведения акции в городах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Выходим в 19:00 по местному времени. Распространяйте информацию 🟢 Барнаул: площадь Советов

🟢 Благовещенск: площадь Победы 1/7 pic.twitter.com/YdCap65anT — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 21, 2022

Окрім того, у росії закликають долучатися до збору підписів під петицією проти мобілізації.

Російський портал Baza пише, що поліцейських у Москві за тривогою збирають до 14 години. Усі співробітники повинні бути в касках, зі щитами та кийками.

Реакція України

Заступник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що за 210 днів війни проти України росіяни отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство та «спецзагони для “опущених” у ПВК».

«Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», пише Подоляк.

Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити 🇺🇦, врешті отримали:

1. Мобілізацію.

2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.

3. Тюрму за дезертирство.

4. Спецзагони для «опущених» у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022

Реакція світу

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що США ніколи не визнають претензій росії на нібито анексовану українську територію і продовжать підтримку України.

«Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу росії», додала вона.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що Україні потрібен мир на її власних умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України:

«ЄС продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш мир».

Міністр оборони Великої Британії Бен Волесс заявив, що порушення путіним його власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення і псевдореферендуми є визнанням того, що його вторгнення зазнає невдачі

«Він та його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано екіпірованих і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародне співтовариство єдине, а росія стає глобальним ізгоєм», сказав Волесс.

У Латвії вже оголосили, що не видаватимуть гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які хочуть уникнути часткової мобілізації.

Шойгу заявив, що росія хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів, а також збрехав про російські та українські втрати у війні