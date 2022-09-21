Президент країни-агресорки володимир путін звернувся до росіян 21 вересня вранці і оголосив часткову мобілізацію, передає NNS, посилаючись на відео звернення. Нижче – основне із промови диктатора.
Путін звернувся до росіян: головні тези
- У росії від сьогодні оголошується часткова мобілізація.
- Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які перебувають у запасі і, передусім, ті, хто проходив службу у лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.
- Призвані на військову службу перед відправкою в частини обов’язково проходитимуть додаткову військову підготовку.
- Усі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств повинні бути вирішені урядом негайно.
- До росії звернулися із проханням підтримати референдуми. Наголошу: ми зробимо все, щоб забезпечити безпечне проведення референдумів.
- Найжорсткішим чином було посилено режим репресій по всій Україні. Політика залякування, терор, насильства набуває все більш страшних варварських форм.
- Ми не маємо жодного морального права віддати близьких нам людей на поталу ката, не можемо не відгукнутися на їх прагнення самим визначати своє майбутнє.
- Мета Заходу – послабити, роз’єднати та знищити нашу країну. Вони прямо говорять, що в 1991 році змогли розколоти СРСР, а зараз настав час самої рф, що вона має розпастися на безліч ворогуючих областей.
- Український народ перетворили на гарматне м’ясо.
- Новий черговий, як уже було раніше двічі, великомасштабний наступ на Донбасі був неминучим і, а потім і атака на Крим. І рішення про попереджувальну операцію було необхідне.
- ‘ЛНР’ практично повністю очищена від неонацистів. Бої у «Донецькій республіці» продовжуються. Тут київський режим створив глибоку лінію укріплень.
- Уряду, Міноборони мною вже були надані доручення у повному обсязі та найкоротший термін визначити правовий статус добровольців та бійців ‘ЛНР’ та ‘ДНР’. Він має бути таким самим, як у кадрових військових, включаючи медзабезпечення, соцгарантії.
- На початку переговорного процесу в Туреччині представники України реагували позитивно на наші пропозиції. Але потім тональність змінилася. Західним країнам було невигідно закінчувати бойові дії. Україну почали накачувати зброєю.
Відео звернення путіна – нижче
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