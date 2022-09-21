Президент країни-агресорки володимир путін звернувся до росіян 21 вересня вранці і оголосив часткову мобілізацію, передає NNS, посилаючись на відео звернення. Нижче – основне із промови диктатора.

Путін звернувся до росіян: головні тези

У росії від сьогодні оголошується часткова мобілізація.

Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які перебувають у запасі і, передусім, ті, хто проходив службу у лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Призвані на військову службу перед відправкою в частини обов’язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

Усі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств повинні бути вирішені урядом негайно.

До росії звернулися із проханням підтримати референдуми. Наголошу: ми зробимо все, щоб забезпечити безпечне проведення референдумів.

Найжорсткішим чином було посилено режим репресій по всій Україні. Політика залякування, терор, насильства набуває все більш страшних варварських форм.

Ми не маємо жодного морального права віддати близьких нам людей на поталу ката, не можемо не відгукнутися на їх прагнення самим визначати своє майбутнє.

Мета Заходу – послабити, роз’єднати та знищити нашу країну. Вони прямо говорять, що в 1991 році змогли розколоти СРСР, а зараз настав час самої рф, що вона має розпастися на безліч ворогуючих областей.

Український народ перетворили на гарматне м’ясо.

Новий черговий, як уже було раніше двічі, великомасштабний наступ на Донбасі був неминучим і, а потім і атака на Крим. І рішення про попереджувальну операцію було необхідне.

‘ЛНР’ практично повністю очищена від неонацистів. Бої у «Донецькій республіці» продовжуються. Тут київський режим створив глибоку лінію укріплень.

Уряду, Міноборони мною вже були надані доручення у повному обсязі та найкоротший термін визначити правовий статус добровольців та бійців ‘ЛНР’ та ‘ДНР’. Він має бути таким самим, як у кадрових військових, включаючи медзабезпечення, соцгарантії.

На початку переговорного процесу в Туреччині представники України реагували позитивно на наші пропозиції. Але потім тональність змінилася. Західним країнам було невигідно закінчувати бойові дії. Україну почали накачувати зброєю.

Відео звернення путіна – нижче

Указ про часткову мобілізацію вже опубліковано на сайті Кремля

Настав час тікати — Зеленський звернувся до російських військових