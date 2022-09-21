Шойгу заявив, що росія хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів, а також збрехав про російські та українські втрати у війні

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що загалом під час часткової мобілізації в росії, яку сьогодні оголосив путін, мають призвати 300 тисяч резервістів.

Водночас він каже, що втрати росії у війні проти України менш ніж 6 тисяч солдатів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає NNS з посиланням на російські медіа.

Шойгу запевняє, що росія має «величезний мобілізаційний ресурс» у 25 мільйонів людей, а частковій мобілізації підлягатиме лише 1% з них. Обіцяє, що студентів мобілізувати не будуть.

За словами міністра, строковиків на війну проти України не відправлятимуть. Однак у медіа неодноразово повідомляли, що росія все-таки відправляє строковиків на війну, попри свої запевняння у протилежному.

Також шойгу назвав офіційні втрати росії у війні проти України. За його словами, загинули 5 937 солдатів, а 90% поранених повернулися на службу.

“Наші втрати на сьогодні 5 937 осіб і тут не можу відзначити, наших хлопців, які мужньо виконують свій обов’язок. Не можу сказати про наших медиків – із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу”, заявив він.

При цьому шойгу заявив, що Україна втратила вже половину армії — 61 207 загиблих та 49 368 поранених.

Зазначимо, за даними Генштаб ЗСУ, росія втратила щонайменше 55 110 своїх військових.