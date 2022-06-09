Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли з’являться ознаки того, що ленд-ліз для України запрацював.



За словами Арестовича, перші серйозні ознаки, що ленд-ліз запрацював і почав змінювати ситуацію на полі бою, з’являться на початку липня.

Про це він сказав в ефірі з Марком Фейгіним, передає NNS.

Арестович кілька разів наголосив, що не знає (а якби знав, то не сказав би) точної номенклатури і термінів постачання зброї, оскільки це є міждержавною таємницею.

Проте він прогнозує, що за два-три тижні до України має прибути перша зброя зі США, яку доставляють великими кораблями. За його словами, таке доставлення займає час, адже кораблі близько двох тижнів завантажуються в США, потім днів 10-12 пливуть через Атлантику, розвантажуються в Європі, після чого зброя доставляється далі в Україну.

“Але, як ми розуміємо, кораблик може привезти набагато більше, ніж літачок або декілька літачків. Тому дивись, десь щось і під’їде. Я думаю, на початку липня з’являться перші серйозні ознаки, що запрацював ленд-ліз. Так, щоб явні ознаки. Буде наочно зрозуміло – ось він, ленд-ліз, почав змінювати правила гри на полі бою”, сказав він.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над росією, або просто віддати вцілілу техніку.

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