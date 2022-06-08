Виїзд чоловіків з України за кордон, можливо, скоро буде доступний. Дискусія щодо цього питання триває.

Про це 7 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним і зазначив, що є прихильником диференційованого підходу до мобілізації, передає NNS.

“Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: “Можете виїжджати на таких-то умовах”, сказав Арестович.

За його словами, на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти. Тож про мобілізацію поки не йдеться.

“Ми тримаємо людей, але особливо озброїти їх нічим. Куди ж там нових призивати? Хіба що за окремими спеціальностями. Ті, хто працюють за кордоном, можуть підтримувати свої сім’ї. Ті ж моряки за минулий рік $4 млрд відправили в Україну. Це дуже серйозна допомога економці, яка наполовину просіла через війну. Знову ж питання – навіщо людей тримати і хто за це “багатство” платитиме? Зрозуміло, що Захід нас підтримує зараз макроекономічно, але скільки це триватиме – велике питання”, сказав Арестович.

Він упевнений, якщо моряк може виїхати за кордон і підтримувати свою сім’ю, то і він зайнятий, і сім’ї добре. Це стосується багатьох інших спеціальностей.

“Я прихильник диференційованої мобілізації. Коли були перші дні повномасштабної війни в Україні, всі були шоковані і ніхто не знав, чим це закінчиться, потрібні були всі, готовність оборонятися. Питання стояло про виживання країни. Зараз воно, до речі, теж стоїть, просто трохи розтягнуте, пролонговане. Це не критична фаза цього питання, коли незрозуміло, будемо ми завтра чи ні. І, думаю, можна вже запускати диференційований підхід до мобілізації”, вважає Арестович.

Він зазначив, що важливо враховувати професійну придатність, мотивацію при відборі людей, мобілізувати їх за спеціальностями.

“Сьогодні військкомати перебувають у важкій ситуації, коли за день до 500 заявок потрібно опрацювати: з усіма скаргами, потребами, медкомісіями.. Вони просто фізично не розраховані на таку кількість людей, і тому “перегини” на місцях бувають. Цю проблему теж зокрема знімає диференційований підхід до мобілізації”, підсумував радник.

Нагадуємо, в Україні продовжили воєнний стан і термін загальної мобілізації до 23 серпня.