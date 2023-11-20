На Донеччині контрактники хотіли продати трофейну зброю представникам дніпропетровського криміналітету. Їх схопила СБУ.

Правоохоронці виявили ще один канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на прифронтовій території Донецької області.

За даними слідства, незаконні продажі організували двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які перебували в регіоні у відрядженні.

Як передає НСН, про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі кажуть, що двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал трофейного озброєння окупантів, яке здобули українські військові в боях під Бахмутом.

Серед вилученого — понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Цю партію вони намагалися продати представникам дніпропетровського криміналітету, розповіли спецслужбовці.

Правоохоронці затримали обох фігурантів під час спроби продажу 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12. Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів контрактники облаштували схрон на території приватного домоволодіння.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Контрактники хотіли продати трофейну зброю злочинцям. Відео

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