Кого не будуть карати за порушення комендантської години – у МВС дали пояснення

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Однак не всі випадки, коли людина перебуває у громадському місці в цей період, вважатимуться порушенням.

Пояснення до законопроєкту опублікували в офіційному Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України, передає НСН.

“У процесі спільного опрацювання погодили врегулювати випадки, які не є порушенням комендантської години”, зазначили у відомстві.

Так, порушенням комендантської години не вважатимуться такі ситуації:

якщо особа прямує до/з укриття під час повітряної тривоги;

супроводжує поранених, важкохворих;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;

надає медичну (домедичну) допомогу;

перебуває в стані крайньої необхідності.

Якими будуть штрафи за порушення:

для фізичних осіб: 8500-17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000-34 000 грн;

для субʼєктів господарювання: 51 000-102 000 грн; повторно: 170 000-340 000 грн.

“Дякую авторам законопроєкту та членам профільного Комітету за результативну співпрацю та врахування пропозицій МВС України і Нацполіції”, зауважив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий.

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