Ефективність Єдиного марафону під питанням -  новопризначений голова комітету ВР з питань свободи слова

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність Єдиного марафону на сьогоднішній день – під питанням. Про це він сказав у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в суботу 9 грудня, передає НСН.

Моя позиція щодо марафону: його ефективність – під питанням. Якщо його ефективність – під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямку, – сказав Юрчишин

Водночас, він зазначив, що з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у воюючій країні має сенс.

Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, “відставки” Залужного. З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною, – пояснив парламентарій

При цьому, за його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то “щось із марафоном не так”.

Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді – можливості оперативно інформувати), або дійти розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат, – додав Юрчишин

Нагадаємо, 9 грудня Верховна Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова.

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