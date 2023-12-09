Від 8 500 до 17 000 грн – які штрафи введуть за порушення комендантської години

Депутати взяли за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, передає НСН.

Як пише народний депутат Ярослав Железняк, за законопроєкт №10195 проголосували 233 депутати.

Верховна Рада планує запровадити штрафи за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану.

Згідно з документом, порушення комендантської години зможе тягнути за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 8500 до 17000 гривень.

Повторне правопорушення протягом року передбачатиме штраф у розмірі 1000-2000 НМДГ, тобто від 17000 до 34000 гривень.

За порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану парламентарії пропонують запровадити штраф на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця (ФОП) у розмірі від 3000 до 6000 НМДГ (51000-102000 грн).

Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — штраф зросте до 10000-20000 НМДГ, тобто до 170 000 або 340 000 гривень.

Цей законопроєкт нардепи напрацювали спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією України.

Нагадуємо, під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу.

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