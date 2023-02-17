Каховське водосховище за крок до катастрофи – скільки людей можуть залишитися без питної води

Каховське водосховище наближається до екологічної катастрофи через те, що російсько-окупаційні сили скидають з нього воду.

Про це розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає НСН.

Зараз рівень води у водосховищі становить 13,83 метра за нормального значення 16 метрів. Упродовж попередніх днів рівень падав іще більше — до 13,7 та 13,6 метра.

“Це надалі може призвести до того, що понад мільйон українців залишаться без питної води, а зниження рівня нижче за 12 метрів призведе до екологічної катастрофи, оскільки велику кількість біорізноманіття ми можемо просто втратити […] Такі дії росії фактично є ще однією спробою ядерного тероризму, тому що під загрозою може опинитись охолодження реакції Запорізької АЕС”, зазначив Стрілець.

Він зазначив, що винести це питання на високий міжнародний політичний рівень допоможе Комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства Віргінюс Сінкявічюс, який прибув із візитом до Києва.

Чому міліє Каховське водосховище

Водосховище міліє через пошкоджені запірні шандори, які російська армія обстріляла, відступаючи з правого берега Херсонщини 11 листопада 2022 року. На цьому війська рф не зупинилися та навмисно відкрили додаткові шлюзи, побоюючись форсування Дніпра українськими військовими.

У зв’язку з неконтрольованим скидом води на Каховській ГЕС, рівень води у водосховищі стрімко знижується, оскільки обсяги скиду перевищують обсяг наповнення, передає Суспільне.

Житель Нікопольського району Дмитро Осика каже: на його пам’яті таке зниження рівня води у водоймищі – вперше.

“Були такі випадки: скидали воду. Це було неаварійне скидання, якась певна процедура є”, говорить чоловік.

За даними Американського громадського радіо, від грудня рівень водойми впав на 2 метри – це найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень.

Ситуація з водопостачанням

Через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання можуть залишитися Марганецька, Покровська громади, а також Нікопольський і Криворізький райони.

“Ми робимо все, щоб вода в Нікопольському та Криворізькому районах була. Відповідні служби відпрацювали: розширили канал, який наповнює воду саме водосховища для міста Кривий Ріг”, каже перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. “Вода впала десь на 2,5 метри від нормального рівня 16 м. У нас є два вводи: ближній та дальній. Ближній десь на 7 метрів, дальній – на 15 метрів. Тому по Нікополю зараз немає проблем з водопостачанням”, розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк.

В разі критичного зниження рівня води у водоймищі, труби забору необхідно буде в аварійному режимі переносити глибше. За словами першого заступника голови Дніпропетровської ОВА, керівництво ухвалюватиме відповідні інженерні рішення. Проте наразі працювати на прибережних зонах Нікопольського району та водній акваторії небезпечно через постійні обстріли. Тому адміністрація шукає інші альтернативні рішення.

Під загрозою система охолодження ЗАЕС

Також потенційно під загрозою система охолодження на Запорізькій атомній електростанції, яка бере воду для системи з водосховища.

Як розповів професор кафедри екологічного аудиту Державної екологічної академії Міндовкілля Григорій Шматков, охолодження на ЗАЕС здійснюється двома способами: один – це бризкальний басейн, і основний, другий – це ставок-охолоджувач, який відгороджений від Каховського водосховища земельною насипною дамбою.

“Якщо буде падати рівень води в Каховці, впаде рівень води і в цьому ставку-охолоджувачі. Є альтернативний варіант, що є зв’язок з ТЕС, яка поруч із атомною. І там частина води, яка використовується для котелень та агрегатів, то її можна скидати в цей ставок-охолоджувач. Частково так і роблять. Думаю, що атомники справляться з цією проблемою”, говорить він.

Вплив на зрошування та нерест риби

Зниження рівня води загрожує і сільськогосподарським угіддям, які контролюють російські військові. Це підтверджує заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НАН Андрій Шатковський.

“Така ситуація, що зрошення у 2023 році не буде. Але на 90 відсотків – це тимчасово окуповані території лівобережжя Херсонської області і частково Мелітопольський район, Запорізька область. Це Каховська зрошувальна система”, каже фахівець.

Ще одне занепокоєння викликає весняний нерест риби. Кандидат біологічних наук Вадим Манюк зазначає: перепад рівня води у водосховищі у 1,5 метри – це норма. А риба знайде місце, де віднереститися. Проте потенційна небезпека все ж існує.

“Небезпечно, якщо риба пішла на нерест і в цей момент раптово спустили воду ще раз. В цей момент ікра залишається на поверхні. Такі випадки відомі, і масова загибель самої ікри. І популяція риби може катастрофічно скоротитися”, говорить Вадим Манюк.

За його словами, рівень води в Каховському водосховищі поступово можна відновити. Наприклад, шляхом вище розташованих водосховищ: Київського, Канівського тощо. Тоді усі загрози можна звести практично до нуля.

Каховське водосховище міліє

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