Яку допомогу можна отримати безоплатно під час хірургічної операції

Під час війни, як і раніше, українці можуть зробити всі необхідні планові та ургентні операції безоплатно, за рахунок Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Про це йдеться на Facebook-сторінці НСЗУ, передає NNS.

Так, програма медичних гарантій покриває не тільки самі хірургічні втручання, а й всі супутні медичні послуги. Зокрема, це первинний огляд пацієнта сімейним або лікуючим лікарем, який надалі розробляє детальний план лікування: призначає необхідні аналізи та дослідження, дає направлення на рентген, МРТ, УЗД, КТ тощо чи направляє до лікарів вужчих спеціальностей. Варто зазначити, що заклади, що мають договір з НСЗУ, повинні працювати цілодобово та мати усе необхідне обладнання.

“Оперативне втручання та анестезія (загальний наркоз, епідуральний наркоз, місцева анестезія, знеболювання в післяопераційному періоді) теж проводиться безоплатно – кошти закладам оплачує НСЗУ. На всіх етапах надання допомоги пацієнт має бути забезпечений ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів безоплатно. Перевірити наявність ліків у конкретному закладі можна на сайті eliky.in.ua.”, йдеться у повідомленні.

У разі потреби пацієнту мають надати безоплатно інтенсивну терапію. Післяопераційний догляд та допомога, якої потребує пацієнт – також безоплатні. Зокрема, це цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія, консультації лікарів різних спеціальностей, реабілітація у гострому періоді, якщо до неї немає протипоказань. Якщо людина перебуває на стаціонарному лікуванні, вона також повинна бути забезпечена харчуванням.

Зверніть увагу, що планові хірургічні втручання потребують направлення сімейного або лікуючого лікаря, проте пацієнту в невідкладному стані нададуть допомогу безкоштовно без направлення.

Задля отримання безкоштовної медичної допомоги за Програмою медичних гарантій варто звернутися до закладу, що має договір з НСЗУ на пакети “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” чи “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”. Дізнатись контакти найближчого закладу можна за номером 16-77.

Людину, що потребує невідкладної допомоги, у лікарню доставляє бригада екстреної медичної допомоги.

Програма не покриває:

підвищеного сервісу (окремої палати, покращеного харчування тощо)

предметів особистої гігієни

Якщо у закладах, які входять до програми, від пацієнта вимагають кошти за вищевказані послуги, необхідно подати скаргу керівнику медзакладу та місцевому департаменту охорони здоров’я. Якщо це не допомагає – звернутись до НСЗУ, надіславши паперовий або електронний лист на адресу info@nszu.gov.ua