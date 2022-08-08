В Україні держава забезпечує безкоштовну евакуацію громадян зі сходу країни. Які виплати передбачені для евакуйованих українців?

Про це 24 каналу розповіла віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає NNS.

За її словами, для евакуйованих громадян передбачені одноразова та додаткові виплати, і процес іх отримання вже налагоджено.

Яка одноразова виплата для евакуйованих українців

Верещук повідомила, що евакуйованим передбачена одноразова виплата, яка буде здійснена готівкою відразу по прибуттю.

«Тобто, наприклад, люди приїхали до Кропивницького, їм відразу оформили довідки ВПО (внутрішньо переміщені особи – ред.)», пояснила міністерка.

Вона розповіла, що на дорослу людину виплачується 2000 гривень, на дитину – 3000 гривень, на людину з інвалідністю – також 3000 гривень.

Щомісячні виплати евакуйованим

Верещук зазначила, що надалі евакуйованим також кожного місяця будуть відбуватися додаткові виплати.

«Ми говоримо про щомісячні виплати від наших міжнародних організацій. Якщо є діти троє і більше, то це ЮНІСЕФ. Якщо є маломобільні, то це і ООН, і Червоний Хрест, і решта організацій», сказала вона.

Міністерка наголосила, що процес здійснення виплат уже налагоджено, залишилося лише захотіти евакуюватися, зробити це і держава точно допоможе.

Нагадуємо, 28 липня на Донеччині оголосили масштабну евакуацію. Ірина Верещук закликала донеччан евакуюватися, оскільки через бойові дії існує ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без їжі, ліків та тепла.

2 серпня розпочалася обов’язкова евакуація з Донецької області. До Кропивницького прибув евакуаційний потяг із мешканцями Донеччини.

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