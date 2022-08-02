2 серпня розпочалася обов’язкова евакуація з Донецької області цивільних мешканців, передає NNS, посилаючись на міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук і delo.ua.

Людей з Донецької області до регіонів, де не ведуться бойові дії. Вранці вівторка перший потяг з Покровська прибув до Кропивницького.

“Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли”, – повідомила міністерка.

Вона подякувала за допомогу місцевим службам, начальнику Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрію Райковичу та його команді, так само як і міжнародним організаціям та волонтерам, зазначивши, що виконана робота є “зразковою”.

Тим часом в “Укрзалізниці” повідомляють, що першим рейсом вдалося доставити 136 пасажирів, з яких 44 – маломомібільні. Безпосередньо в поїзді було оформлено матеріальні виплати для 42 тимчасово переміщених осіб, з яких 15 дітей.

“Дякуємо World Central Kitchen за те, що всі нагодовані, “Укрпошті” — за чітку координацію виплат на станції, залізничним лікарям ЦОЗ Дніпра та Львова за кваліфікований супровід поїзда, а також усім службам і волонтерам, задіяним у порятунку українців з Донеччини”, – додали в УЗ.

Нагадаємо, що початок обов’язкової евакуації населення, що залишилося на підконтрольній частині Донецької області, Верещук анонсувала 30 липня, мотивуючи таке рішення тим, що взимку в регіоні внаслідок руйнувань через війну не буде можливості опалювати житловий фонд.

Обов’язкова евакуація з Донецької області – що це означає

Увага! Обов’язкова евакуація – це не примусова евакуація і тим паче не депортація, як іноді можна прочитати в мережі.

Громадяни МАЮТЬ ПРАВО відмовитися від евакуації, однак у такому разі вони повинні підписати документ, яким офіційно засвідчать, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

Як проходитиме евакуація мешканців Донецької області — алгоритм дій (відео)