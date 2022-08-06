Хто з українців під час війни може розраховувати на щомісячні виплати від 2000 гривень від держави.

Про це пише NNS з посиланням на видання “Вікна“.

Так, під час дії воєнного стану через війну, яку розв’язала російська федерація в Україні, на щомісячні виплати можуть розраховувати не лише вимушені переселенці.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, фінансову допомогу від держави передбачено ще для кількох категорій громадян.

Хто може отримати від 2000 гривень щомісячної допомоги:

переселенці;

громадяни з деокупованих територій;

люди із населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій;

громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Оформити щомісячну грошову виплату можна через інформаційну платформу єДопомога, натиснувши на пункт Грошова допомога від держави та обравши відповідну категорію.

Окрім цього, заявку на нарахування фінансової допомоги можна залишити у додатку “Дія”.

Також доступний варіант офлайн-оформлення виплати за умови, якщо людина із відповідної категорії звернеться до ЦНАПу.

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