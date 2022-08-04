Грошову допомогу від Червоного Хреста можна буде отримати у ПриватБанку, хто може на неї розраховувати.

Про це NNS дізнався з повідомлення НВ.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ) діють в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством соціальної політики України. Співпрацею відомств передбачається надання грошової допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій.

Кому надається допомога від Червоного Хреста

Пріоритетною категорією серед отримувачів допомоги визначено малозабезпечені сім’ї, у тому числі з-поміж ВПО.

Для подальшого узгодження допомогу можуть отримувати:

одинокі матері, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною.

В яких регіонах надається допомога

Допомога надається громадянам по всій території України. Пріоритет — для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Розмір грошової допомоги

Розмір допомоги становить 2500 гривень на особу на місяць. Запланована тривалість цієї програми допомоги — 3 місяці.

Як отримати гроші

Кошти перераховуються безпосередньо голові домогосподарства:

переказом на банківський рахунок, інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики;

готівкою, яку можна буде отримати в будь-якому відділенні ПриватБанку.

Додаткова допомога українцям

Як зазначають у Товаристві Червоного Хреста України (ТЧХУ), увагу організації зосереджено на забезпеченні базових потреб переселенців: вода, їжа, гігієнічні та інші необхідні засоби.

Волонтери і співробітники в офісах організації, у центрах розміщення ВПО, через соціальні служби тощо забезпечують людей необхідною гуманітарною допомогою.

Крім гуманітарної допомоги ВПО безкоштовно надаються:

тренінги з першої допомоги;

тренінги мінної небезпеки;

лекції міжнародного гуманітарного права;

заходи з психосоціальної підтримки тощо.

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