В Україні цьогоріч споживчі ціни зростають із шаленою швидкістю. Стало відомо, які товари подорожчають найбільше ще до початку зими.

За підсумками 9 місяців року лідерами цінових перегонів стали автомобільне паливо і мастила, харчові продукти, а також транспортні послуги. Найближчим часом вони утримають свої позиції. Хіба що в групу лідерів можуть увірватись прилади генерації енергії, а також товари, що допоможуть вижити у випадку тотального вимкнення електрики.

Про те, на що найбільше зросли ціни в Україні, повідомляє Держстат. А на що вони зростатимуть із випередженням, висловили свої міркування експерти, пише NNS з посиланням на agronews.

Отже, за даними Держстату, за перші дев’ять місяців 2022 року (із січня по вересень) споживчі ціни в Україні виросли на 21,8%. Зокрема, у вересні порівняно з серпнем ціни в середньому стали вищими на 1,9%.

Тут слід пам’ятати, що йдеться про всі ціни в країні, а не лише про вартість продуктів і пального. Хоча саме ці дві позиції дорожчають із великим випередженням.

Отже, у вересні рекордсменами з подорожчання стали курячі яйця. Ціни на яйця за перший місяць осені зросли на 22,7%. Проте загалом на споживчому ринку за вересень ріст цін склав лише на 1,9%.

За окремими позиціями зростання цін вилилось у такі відсотки:

одяг та взуття +9,8% (якщо порівняти з попереднім місяцем);

освіта +7,1%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +2,8%;

харчові продукти та безалкогольні напої +1,9%;

охорона здоров’я +1,8%.

Загалом же, за підсумками 9 місяців група цінових лідерів виглядає так:

автомобільне паливо та мастила +61,8%;

продукти харчування +27,4%;

транспортні послуги +27,3%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +23,7;

алкогольні напої, тютюнові вироби +19,5%.

Найближчим часом автомобільне паливо, продукти і транспорт продовжать дорожчати високими темпами. Водночас до цієї групи лідерів можуть увірватися електрогенератори, павербанки, ліхтарики, свічки та все, що може допомогти людям вижити в умовах абсолютного блекауту.

“Люди можуть витрачати більше на товари ажіотажного попиту. І якщо черги за бензином та продуктами харчування розсмокталися наступного дня після 10 жовтня, то електричні генератори українці останнім часом практично розкупили”, каже професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колесник.

Це підтверджують і дані, що надходять від рітейлерів. Постачальники не встигають задовольняти ажіотажний попит на генератори та інші предмети, що допоможуть за відсутності електрики. Асортимент цих товарів різко звузився, а покупці розмітають із полиць усе, що там стояло роками.

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