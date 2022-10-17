В Україні дорожчають консерви – на які найбільше виросли ціни

В Україні постійно ростуть ціни на продукти. Особливо дорожчають консерви. Рекордсменами подорожчання стали шпроти в маслі.

Як змінилися ціни на консерви, повідомляє NNS, посилаючись на дані порталу minfin.

Загроза повної втрати енергоресурсів напередодні холодної зими змушує громадян вигрібати з гаманця останні монети, щоби купити зайву баночку консервів, яка взимку може виявитися зовсім не зайвою. Продуктовий ажіотаж посилився після масованої ракетної атаки на об’єкти української інфраструктури. Люди почали готуватися до зими, немов до апокаліпсису.

На цьому тлі різко зріс попит на продукти тривалого зберігання, які не потребують додаткового приготування. Через це консерви активно зростають у ціні.

Зокрема, зросли ціни на консервовані овочі. Консервовані зелений горошок, кукурудза, кабачкова ікра та огірки, порівняно з вереснем, зросли в ціні в середньому на 3,85%.

При цьому найбільше подорожчали консервовані огірки. За півмісяця вартість 500 г такої продукції виросла в середньому до 82,70 грн. Це майже на 6,5% вище, ніж було у вересні.

Другу позицію щодо темпів подорожчання посідає кабачкова ікра, яка зросла в ціні майже на 4,5%. Середня вартість однієї баночки ікри становить 45,28 гривні.

Проте рекордсменами у цій гонці подорожчання усе ж стали рибні консерви. Ціни на них у середньому зросли на 7,74%. Але навіть серед них є свої лідери. Так, безумовним лідером подорожчання стали шпроти в маслі. Усього за місяць їхня ціна піднялась на 16,56%. Наразі середня вартість баночки шпротів становить 71,51 гривні.

При цьому сардини навіть трохи подешевшали, а вартість бичків у томаті залишилася на колишньому рівні.

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