Чи буде дефіцит продуктів і які будуть ціни – розповіли у Мінагрополітиці

У Мінагрополітиці розповіли, чи очікується дефіцит продуктів і що буде з цінами в Україні.

Як передає NNS, про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону на ICTV.

За його словами в Україні не очікується дефіциту яєць, цукру та олії, бо країна здатна забезпечити внутрішній ринок. Ціни на яйця, які останнім часом злетіли, мають вирівнятися вже найближчим часом. Їхнє подорожчання пов’язане з нестачею несучих курей, знищенням птахофабрик через війну і як наслідок скороченням виробництва.

Маркіян Дмитрасевич зазначив, що прогнозований збір соняшнику в 2022-му буде меншим, ніж у попередньому через війну в Україні та погодні умови.

“Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію та подорожчання логістики, подорожчання олії не повинно бути”, пояснив він.

Також заступник міністра додав, що цукрових буряків цього року було посіяно менше, якщо порівнювати з 2021-м, але цього вистачить для внутрішнього ринку. Дмитрасевич зазначив, що дефіциту цукру не буде, як і подорожчання.

Раніше повідомлялося, що в Україні не вистачає моркви і передбачається її імпорт уже з Нового року. Ще гірша ситуація з кількістю та якістю капусти, а цибуля вже імпортується і має рекордні ціни. Ця тенденція продовжиться.

Найменше проблем у поточному сезоні буде з картоплею та буряком. Про це розповів Олександр Хорев, керівник проєкту “АПК-Інформ: овочі та фрукти”.

“Найменш проблемною культурою борщового набору в Україні в сезоні 2022-2023 буде картопля, саме на картопля будуть найнижчі оптові ціни протягом усього поточного сезону”, зазначив він.

Ціна має стабілізуватися – коли в Україні подешевшають яйця