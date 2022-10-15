Які 35 лікарських препаратів заборонили продавати в Україні – перелік

З продажу на території України тимчасово знімають 35 лікарських препаратів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

“Комісією МОЗ України з припинення дії реєстраційного посвідчення сформовано перелік із 35 лікарських засобів, які підлягають тимчасовій забороні застосування через те, що виробляються за участі суб’єкта господарювання, розташованого на території рф. Зокрема, це 35 медпрепаратів, заявником яких є компанія ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина”, йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі МОЗ, Україна може запропонувати якісні аналоги всіх заборонених до продажу ліків, тож проблем у лікуванні пацієнтів, які використовують ці препарати, виникнути не повинно. Перелік аналогів за посиланням.

Загалом у переліку таких фармацевтичних товарів – 35 найменувань. Однак часом ідеться про один і той же препарат, просто у різному дозуванні.

Для кращого розуміння видання “Телеграф” підготувало спеціальну інфографіку із назвами ліків, які уже незабаром не вдасться знайти на полицях аптек.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комариди, Україна продовжує тиснути на країну-агресора всіма можливими способами. І відмова від ліків — один із них, адже гроші, одержувані від продажу медикаментів, потім витрачаються на військовий бюджет рф. В результаті виходить, що українські громадяни своїми ж руками спонсорують ракети та інші снаряди, що летять на їхні голови.

“Український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо, зазначив представник МОЗ. — Отже, пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування”.

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