Про те, яка ситуація з АЕС в Україні розповів директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він зазначив, що це був перший випадок, коли всі станції одночасно втратили зовнішнє живлення.

Усі військові дії, які загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені, наголосив Гроссі. Він водночас зазначив, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, передає NNS.

