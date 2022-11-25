Про те, яка ситуація з АЕС в Україні розповів директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він зазначив, що це був перший випадок, коли всі станції одночасно втратили зовнішнє живлення.

Усі військові дії, які загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені, наголосив Гроссі. Він водночас зазначив, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, передає NNS.

“Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все нестабільнішою, складною та потенційно небезпечною”, сказав Гроссі.

Директор МАГАТЕ зазначив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

“Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені”, заявив Рафаель Гроссі.

Яка ситуація з АЕС в Україні – заява Рафаеля Гроссі

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 2 of 2. pic.twitter.com/4esKj4NWIJ — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли РФ. Через ракетний тероризм Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС – електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. Внаслідок цього АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

Джерело ТСН

В Україні відключилися три АЕС, а Запорізька АЕС у повному блекауті