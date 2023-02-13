Як виїхати з України без закордонного паспорта? Хто це може зробити

Хто має право виїхати з України без закордонного паспорта і які документи для цього потрібні.

З України до країн ЄС продовжують виїжджати громадяни із зон бойових дій, із деокупованих територій. І часто такі громадяни не мають закордонного паспорта.

У пресслужбі Державної прикордонної служби уточнили, хто зараз може отримати право на перетин кордону за внутрішнім паспортом, передає НСН.

Хто може виїхати з України без закордонного паспорта

Як повідомляє ДПСУ, виїхати за межі України за внутрішнім паспортом можуть громадяни країни, які евакуюються з районів, де ведуться бойові дії. Це стосується:

Жінок

Дітей

Людей з інвалідністю

Решта громадян зобов’язана надати під час виїзду з країни закордонний паспорт.

Як виїжджати без закордонного паспорта

Перед виїздом українцям потрібно уточнити інформацію про країну, кордон якої вони планують перетнути, оскільки не всі вони дають можливість в’їзду без закордонного паспорта.

Для виїзду знадобиться документ – внутрішній паспорт, свідоцтво про народження.

Перетнути кордон без закордонного паспорта українці можуть лише один раз – виїхати з України. Щоб повернутись назад, громадяни України зобов’язані оформити документ у будь-якому дипломатичному чи консульському представництві України в іншій країні.

Звертатися до дипломатичних чи консульських представництв варто також у тому випадку, якщо закордонний паспорт було втрачено або пошкоджено.

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