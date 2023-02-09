В Пенсійоному фонді відстежуватимуть виїзд за кордон пенсіонерів – для чого це потрібно

В уряді схвалили зміни до закону, які дають Пенсійному фонду доступ до інформації про виїзд за кордон пенсіонерів, а також про їхній в’їзд до зони окупації або перебування на окупованій території

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує НСН

Реєстраційний номер законопроєкту №9004. Але текст проєкту поки не оприлюднений.

За словами Мельничука, у законопроєкті пропонують зобов’язати Державну прикордонну службу передавати ПФУ інформацію щодо громадян, які перетинали кордон України або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти.

Це потрібно для реалізації Пенсійним фондом повноважень у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, пояснив представник Кабміну.

В Пенсійоному фонді відстежуватимуть виїзд за кордон пенсіонерів

Поки що в Кабміні не надали конкретних пояснень даній ініціативі. Але можна припустити, що у разі виїзду пенсіонера на тимчасово непідконтрольні Україні території, це може вплинути на виплату такій особі пенсії.

Тут слід згадати, що щодо пенсій громадянам на окупованих територіях, ще недавно в Мінсоцполітики наголошували, що Україна продовжить їх виплату.

“Держава піклується про своїх громадян, зокрема, про тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого, і також тих, які знаходяться в зоні бойових дій. Тому принципова політика, що пенсії продовжують виплачуватися всім громадянам”, — наголошувала в ефірі телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

На ТОТ проживають майже 2,9 мільйона пенсіонерів, 81% отримують пенсію на карткові рахунки.

Але ще 19% отримують виплати через Укрпошту. При цьому поштарі не можуть дістатися до тих територій, які тимчасово окуповані або ведуться бойові дії. А тому з доставкою цих пенсій є складнощі.

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