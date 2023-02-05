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В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон – що відомо

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перелік документів для виїзду за кордон
Національна служба новин - NNS

В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон під час воєнного стану. Відтепер потрібно більше довідок.

З переліку документів, які дозволяють виїхати за межі України чоловікам призовного віку, вилучили довідку про інвалідність, видану виключно за висновком медико-соціальної експертизи. Тепер на кордоні потрібно надати додаткове свідоцтво, що підтверджує відповідність особистих даних з діагнозом.

Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Кабміну, передає НСН.

Варто зазначити, що відповідна норма для осіб з інвалідністю зовсім не є нововведенням, а діє ще від листопада 2022 року.

Перелік документів для виїзду за кордон

В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон - що відомо

Причиною змін став той факт, що довідка не містить персональних даних, що дозволяють ідентифікувати особу. Тому українець, який має оформлену інвалідність, може виїхати з країни до кінця воєнного стану. Але для цього він має надати один із зазначених документів:

  • посвідчення, що підтверджує відповідну інвалідність;
  • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
  • довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

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