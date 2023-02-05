В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон – що відомо

В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон під час воєнного стану. Відтепер потрібно більше довідок.

З переліку документів, які дозволяють виїхати за межі України чоловікам призовного віку, вилучили довідку про інвалідність, видану виключно за висновком медико-соціальної експертизи. Тепер на кордоні потрібно надати додаткове свідоцтво, що підтверджує відповідність особистих даних з діагнозом.

Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Кабміну, передає НСН.

Варто зазначити, що відповідна норма для осіб з інвалідністю зовсім не є нововведенням, а діє ще від листопада 2022 року.

Перелік документів для виїзду за кордон

Причиною змін став той факт, що довідка не містить персональних даних, що дозволяють ідентифікувати особу. Тому українець, який має оформлену інвалідність, може виїхати з країни до кінця воєнного стану. Але для цього він має надати один із зазначених документів:

посвідчення, що підтверджує відповідну інвалідність;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

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