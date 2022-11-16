Як українцям отримати 500 грн компенсації на придбання ліків

Українцям пропонують отримати 500 грн компенсації на придбання необхідних ліків. Як це зробити.

Про це повідомляє пресслужба Liki24.com, передає NNS.

Жителі України можуть отримати компенсацію половини вартості ліків під час замовлення їх через застосунок Liki24, якщо не мають достатньо грошей. Поки максимальний розмір відшкодування складає 500 грн, які дозволяється витратити на одне чи кілька замовлень.

Як зазначається, ці кошти надає фонд «Ліки для України».

DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft за підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва й розвитку Німеччини виділили 25 мільйонів гривень на покриття вартості медикаментів і їхньої доставки тим, хто постраждав від війни РФ проти нашої держави та не має можливості самостійно придбати необхідні препарати.

Ці гроші планують передати згаданому фонду кількома траншами протягом найближчих місяців. Перша фінансова допомога вже була отримана в жовтні.

“За рахунок коштів, що передасть уряд Німеччини Фонд «Ліки для України» зможе безперервно працювати та надавати необхідну допомогу, тим хто цього потребує, протягом декількох місяців”,йдеться в повідомленні.

Пресслужба пояснила, що скористатися допомогою можна через застосунок Liki24. Після реєстрації на його головному екрані з’явиться інформації щодо можливості участі в програмі компенсації. Максимальний розмір відшкодування складає 500 грн, гроші можна витратити на одне чи кілька замовлень протягом 3 днів після активації.

Зауважимо! Для самовивозу з аптеки компенсація не працює, можлива тільки доставка.

“Ми вдячні DEG та уряду Німеччини за підтримку українців у надскладні для нас часи. Ці кошти допоможуть нам збільшити обсяги допомоги для тих, хто її потребує. Більше грошей – більше врятованих життів. Також ми розглядаємо можливість збільшення відсотка компенсації для найвразливіших верств населення”, заявив співзасновник Liki24.com Антон Авринський.

У компанії додали, що через фонд «Ліки для України», якому надають підтримку українські та міжнародні донори, отримали допомогу вже 5648 родин на 2,8 мільйона гривень за шість місяців.

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