Як українці можуть оформити грошову допомогу за 2 хвилини, не виходячи з дому

Раніше грошову допомогу отримували лише внутрішньо переміщені особи, зараз вже матеріальну допомогу від ООН зможе отримати ширше коло українців.

NNS надає детальну інструкцію про те, хто може розраховувати на допомогу та як оформити заявку на її отримання.

Отже, отримати допомогу зможуть найменш захищені категорії населення: це стосується пенсіонерів, які мають мінімальні пенсії. До цієї категорії також відносяться переселенці зі статусом ВПО. Зазвичай допомогу громадяни оформлюють онлайн на платформі єДопомога. Проте, значна частина пенсіонерів не знають та не вміють подавати заявки онлайн. Тому, багато хто з них просять допомоги у родичів або просять працівників банку зареєструвати їх на отримання допомоги.

Подати заявку онлайн ви зможете за 2 хвилини, навіть не виходячи з дому. Для цього потрібно:

Перейти за посиланням edopomoga.gov.ua.

Обрати розділ «Виплати від міжнародних організацій».

Натиснути на «Заповнити заявку на допомогу».

У заявці ви вказуєте свій статус та натискаєте «Продовжити».

Заповнюєте всю особисту інформацію.

Після цього ви заповнюєте всю паспортну інформацію, де вказуєте серію, номер, орган який видав, тощо.

На наступній сторінці впишіть адрес за пропискою та фактичне місце проживання.

Потім ви вказуєте IBAN вашої картки (що це та як дізнатись реквізити IBAN ми писали раніше). Ви також можете вказати поштовий індекс вашої адреси та отримати допомогу у відділеннях “Укрпошти”.

Як тільки вашу заявку приймуть, то на вказаний вами номер в анкеті надійде повідомлення. Сума допомоги складає 2200 гривень, а надходити вона буде протягом 3 місяців. Отже, за весь період ви отримаєте 6600 гривень.

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