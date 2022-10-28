Як складають графіки відключення світла і чому вони не працюють

Українці масово скаржаться на те, що графіки відключення світла не працюють. Десь електрику вимикають щодня і на тривалий час, у якихось будинках чи вулицях не виключали жодного разу. Передбачити, коли пропаде світло, неможливо.

У жовтні ТЕС, ТЕЦ і розподільчі станції України пережили понад 50 атак російських ракет і дронів. Енергетична система зазнала значних пошкоджень. По всій країні почалися віялові відключення.

Про те, як складають графіки відключення електроенергії NNS дізналась з повідомлення ВВС.

У ніч на 27 жовтня були нові удари. Знову пошкодили обладнання в центральних областях і на Київщині. Відтепер енергетики змушені вводити навіть жорсткіші обмеження, говорить Кирило Тимошенко, заступник керівника офісу президента.

Як складають графіки відключення світла

Чому взагалі відключають світло? Тому що через обстріли і пошкодження в енергетичній системі є дисбаланс, який може призвести до масштабних аварій. Відключення стабілізують енергосистему, пояснюють у компанії ДТЕК, яка є найбільшим енергетичним холдингом країни.

“Графік відключень скласти неможливо! Чому? Тому що це не планові відключення, а аварійні! Тому що РЕМам по всій країні в режимі онлайн диспетчери із “Укренерго” доводять, на скільки потрібно зменшити споживання”, так емоційно пояснював людям, чому світло відключають не за графіком голова однієї з ОТГ Рівненської області.

Тривалість відключень залежить від багатьох факторів, зокрема, темпів ремонтних робіт і нових пошкоджень. Якщо світла немає довше трьох годин, це означає, що стабілізаційні заходи не є достатні.

У деяких випадках, якщо дисбаланс енергосистеми значний, світло відключають на більше, ніж чотири години. Мешканці деяких сіл Одеської області повідомляли, що світло зникало на 10 і більше годин.

Окремі райони не відключають, тому що на тих лініях є об’єкти критичної інфраструктури, пояснюють особливості відключення світла експерти.

В “Укренерго” визнавали, що у деяких регіонах відключення світла було нерівномірним – одні споживачі мали доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень. І обіцяли зробити їх більш зручними для споживачів, говорив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в телемарафоні 26 жовтня.

“Проблема графіків є, над цим працюють”, писав у фейсбуку Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO – постачальника електроенергії.

На сайті YASNO можна знайти графіки відключень за адресою. Проте у багатьох випадках ці графіки не спрацьовували. Світло зникало в інший час.

“Далеко не всі адреси є у базі постачальника електроенергії, їх немає у графіку відключень. Базу оновили й додали адреси. Тепер у базі є майже весь Київ. Якщо адреси немає у переліку, будинок, скоріш за все, підключений до лінії критичної інфраструктури”, розповідав пан Коваленко.

За його словами, 13,5% будинків у Києві мають декілька ліній енергопостачання. Через це бувають випадки, коли в будинку одні під’їзди зі світлом, а інші – без.

В таких ситуаціях будинки вимикаються не за графіком.

Якщо відключення триває понад чотири години, у YASNO раніше радили звернутися до оператора системи розподілу (ОСР), який складає графіки відключення. Контакти операторів є на сайті.

Чому графіки вже не працюють

Ще день тому, 26 жовтня, в “Укренерго” обіцяли, що зроблять графіки відключень зручнішими для споживачів.

Живлення відновили у більшості регіонів, говорив очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький, порівнюючи енергосистему країни з пораненим організмом, який “потребує часу на відновлення”.

Ремонти тривають, але в ніч на 27 жовтня були нові удари по енергетичній інфраструктурі.

“Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням”, заявили в компанії YASNO.

Пропускна спроможність енергосистеми значно знизилась. Дефіцит електроенергії може складати до 30%.

Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто майже пів Києва може залишитися без світла

“Це означає, що будуть екстрені аварійні відключення. Такі, коли планувати графіки, часові проміжки неможливо”, написав у фейсбуку Коваленко.

Він запевнив, що енергетики будуть намагатися попереджати споживачів про відключення.

“Продовжимо роботу над стабілізаційними графіками. Маю надію, що коли дефіцит знизиться, повернемося до графіків уже з високою точністю”, зазначив директор YASNO.

В Одесі віялові відключення можуть бути до весни, попередив директор ДТЕК “Одеські електромережі” Дмитро Григор’єв. За його словами, обмеження у регіоні можуть стати цілодобовими. Поки що відключення плануються не більше ніж на чотири години двічі на день.

Енергетики попереджають, що відключення можуть бути більш тривалими й стосуватимуться більшої кількості споживачів.

Попередні графіки стабілізаційних відключень зараз фактично неактуальні.