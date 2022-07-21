Як новачку знайти роботу в IT

Війна змусила десятки тисяч українців вчитись на розробників. Чи можливо зараз новачку знайти роботу в IT і як це зробити.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Forbes.

За два тижні на безкоштовний курс з основ програмування до EPAM, де працює понад 14 000 співробітників, подалася рекордна кількість охочих – понад 18 000. З березня наплив охочих стати айтівцями відчула не тільки найбільша ІТ-компанія країни, а й профільні школи.

«Під час кожної кризи люди намагаються опанувати більш затребувані спеціальності», каже Анастасія Фролова, Country Manager SoftServe.

З 24 лютого кількість студентів в IT-школі Mate academy зросла на 50% – 550 на навчанні повного дня і 2000 на курсах без графіка. У конкурента GoIT – на 40%, до 5000 студентів.

Українці прагнуть зберегти свій довоєнний рівень життя, каже засновник GoIT Антон Чорний. Студенти його школи намагаються увійти в ІТ із сільського господарства, малого бізнесу тощо.

Держава також заохочує ставати тестувальниками та програмістами. Мінцифри запустило освітній проєкт IT Generation, який на пілотній стадії проспонсорує навчання 3000 українців. У липні відомство зібрало заявки від 71 школи, а в серпні відібрані заклади мають почати навчання 1000 охочих.

Через наплив охочих з’являться нові школи. Проте багато людей вони не навчать.

«За останні два роки ринок EdTech перетворився з інформаційного бізнесу з проведенням вебінарів на професійний з відповідною інфраструктурою», каже Чорний. Новачкам її бракує.

Потрібні інвестиції, щоб масштабуватися з етапу «фаундер сам навчає й сам перевіряє домашку» до автоматичної перевірки коду, системи контролю якості занять і розширення штату.

«Ці школи проживуть 7–8 місяців і підготують додатково 100 людей, але на більші запуски будуть не здатні», говорить він.

На що дивитись студентам?

«Школа має бути готова провести безкоштовно вебінар, дати доступ до своїх матеріалів, щоб студент подивився на контент-складову, а не просто прочитав сайт», каже Чорний.

Варто також подивитися, з якими компаніями школа має партнерства, чи є практичний досвід у викладачів, де працюють випускники школи і який взагалі відсоток працевлаштування, радить Фролова з SoftServe.

На кінець 2022-го ринок може збільшитися на 30 000 випускників з IT-шкіл, підраховує засновник GoIT. Це майже удвічі більше, ніж у 2021 році, коли школи випустили 17 000. Чи знайдуть вони роботу?

Ринок (не) гумовий

Загроза для IT-шкіл із досвідом якраз не в конкуренції, а у відновленні темпів найму, каже Антон Чорний GoIT. Кількість IT-вакансій на профільному сервісі Djinni в середині березня впала у 2,5 раза – до 10 037 вакансій. Джуніорам було складніше за всіх. Рекрутери у березні писали їм у сім разів менше, ніж напередодні повномасштабної війни, – з понад 8000 запитів до 1216.

IT-школа Mate academy в березні працевлаштувала 25 студентів. До 24 лютого роботу знаходили 50–60 студентам щомісяця. Для Mate academy це прямий заробіток, бо студенти навчаються безкоштовно. Платити починають після працевлаштування, відраховуючи 17% заробітної плати протягом двох років. Mate academy вихід знайшов на німецьких і польських платформах для пошуку роботи.

«Раніше джуніори за два-три тижні могли знайти роботу, зараз потрібно місяць-півтора», говорить Анна Апостол, співзасновниця Mate academy, відповідальна за працевлаштування студентів.

Відсоток учнів Mate Academy, що знайшли роботу, знизився з 93% на початку лютого до 85–90% у липні.

Ринок поступово виходить з березневого піке. У квітні школа працевлаштувала 50 студентів, а загалом з 24 лютого – понад 250. Кількість запитів від рекрутерів до розробників-початківців збільшилася з березня майже втричі – до 3324 на початку липня. Проте це лише третина від показників початку лютого, свідчать дані Djinni. Великі сервісні компанії, які були найбільшими роботодавцями для новачків, відновлювати темпи найму не спішать.

SoftServe, де до повномасштабної війни працювало майже 11 000 айтівців, шукає здебільшого або досвідчених розробників з двома роками досвіду і більше, або нішевих фахівців на кшталт DevOps. Решту закривають своїми співробітниками з бенчу.

З 24 лютого компанія виросла на 1000 фахівців, 100 з яких найняли в Україні.

«Зараз ми не бачимо можливості зростати початківцями, але сподіваємося, що це тимчасове явище», розповідає Фролова.

Роботу академії й інших курсів компанія не припиняла.

На роботу після перемоги

Чи є сенс перескакувати в IT зараз? Ринок буде голодний після перемоги, вважає Чорний.

«Під час коронакризи було те саме: великі компанії затаїлися за місяць до й на два-три місяці після розпалу пандемії. Потім почалося стрімке збільшення вакансій. Цей відкладений попит відбувся тоді і буде зараз», вважає він.

Тим, хто вже навчається, варто здобувати досвід на власних спецпроєктах або фріланс-платформах.

«Коли ринок стане активнішим, такі студенти будуть першими в черзі на роботу», каже Фролова.

З 18 000 світчерів, що подалися на курси EPAM, до другого етапу дійшла лише десята частина, каже керівник EPAM University Program Денис Гриньов. Найм молодих фахівців у червні перебуває на рівні 70% від довоєнного.